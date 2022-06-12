M113 в Украине от США - цена, фото, характеристики

Бронетранспортер М113 разработан в 1960-х годах в США и имеет множество модификаций.

Украинские воины активно и умело пользуются техникой от иностранных партнеров. По данным Сухопутных войск ВСУ, на вооружении морских пехотинцев появились проверенные годами гусеничные бронетранспортеры М113. Они являются основными БТР в США. Машину разработали Kaiser Aluminum, FMC Corporation, General Motors, Goodyear Tire and Rubber Company, Firestone и BAE Systems. К слову, BAE Systems участвовала в создании реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубицы M777. О поставках 200 М113 в нашу страну заявлял Пентагон, еще 50 единиц – приедут из Дании.

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Bigmir.net посвятил свой новый материал данным бронетранспортерам.

Бронетранспортер М113 - технические характеристики

Фото - Официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины

Общее количество выпущенных моделей, включая машины на базе, составляет почти 80 000. М113 имеет массу 12,3 т, длину 4,9 м, ширину 2,7 м, высоту 2,5 м, клиренс 410 мм. Двигатель дизельный - Detroit Diesel 6V53T. Максимальная скорость БТР 64 км/ч, запас хода рассчитан на 320 км. Толщина брони 12, 29, 32, 38 и 44 мм. На "лбу" бронатранспортера расположены 2 плиты по 38 мм, на борту 44 мм, а на корме – 32 мм. Все это обеспечивает защиту от 12,7 мм, 14 – 55 мм бронебойных пуль и 20 мм бронебойных снарядов на расстоянии 200 м. В экипаж входят 2 человека, еще 11 – десант. В комплекте 12,7 мм пулемет. Среди модификаций М113 имеет единицы для прикрытия дымовыми завесами на поле боя, самоходные минометы для поддержки пехоты, боевые разведмашины, самоходные огнеметы, самоходные ЗРК, самоходные зенитные установки, мобильные командные пункты, самоходные ПТРК.

Цена М113

Стоимость одного бронетранспортера составляет около 300 тысяч долларов.

Преимущества М113 над БТР РФ

Машина имеет большой запас хода, аэротранспортабельна, может преодолевать глубокие водные преграды. Ареной наиболее долгого боевого испытания М113 стала Вьетнамская война. БТР продемонстрировал высокую эффективность ведения огня, особенно при боях в малопроходимых рисовых полях.

М113 - фото и видео с поля боя

Бразильский M113 во время переправы – фото Jorge Cardoso

М113 находится на вооружении у Афганистана, Австралии, Ирака, Германии, Канады и других государств. Общий список операторов насчитывает более 20 государств. М113 прошли через Вьетнамскую, Октябрьскую, Ливанскую, Ирано-Иракскую, Кувейтско-иракскую войны, Кипрское вторжение.

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Во время учений на БТР командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что наши подразделения совершенствуют свои умения в наступлении.

"Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта", – сказал он.

Напомним, ранее bigmir.net писал о вертолетах МИ-17 из США Украине.

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