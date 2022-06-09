Stinger в Украине из США - цена, фото, характеристики

Stinger предназначен для уничтожения воздушных целей и имеет дальность до 4500 метров.

Украинские защитники приближают победу над войсками РФ не только благодаря "Джавелинам" и "Байрактарам". Оккупантов достают и с помощью американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger . Он прошел военные конфликты конца 20-го и начала 21-го века, успев стать культовым. ПЗРК разработали в Raytheon Missile Systems.

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Bigmir.net отыскал самые интересные факты из истории данного вооружения, а также его ключевые особенности.

ПЗРК Stinger - технические характеристики

Фото - Аrmyinform

Длина ракеты составляет 1,52 м, диаметр – 0,07 м. Вес – 10,1 кг. Вес боевой части всего 3 кг. Дальность стрельбы стартует с 200 м, максимально возможно поразить цель на расстоянии до 4750 м. Достижимая высота – 3800 м. Переносить комплекс просто из-за небольшого веса.

ПЗРК относится к классу земля-воздух. В комплектации присутствует инфракрасная головка самонаведения. Существуют различные модификации - FIM-92A, FIM-92B, FIM-92C, FIM-92D, FIM-92G.

Для выстрела пусковой механизм присоединяется к контейнеру с ракетой. При обнаружении цели происходит вибрация, тогда можно нажимать на спусковой крючок. Контейнер Stinger одноразовый.

Цена Stinger из США

Стоимость одного переносного зенитно-ракетного комплекса от 60 до 70 тысяч долларов. Примечательно, что количество всех произведенных ракет, по данным из открытых источников, превысило 700 тысяч штук.

Преимущества Stinger над ПЗРК РФ

Фото - facebook.com/GeneralStaff.ua

ПЗРК имеет цифровую систему обработки сигнала, что позволяет отсеивать тепловые ловушки. Stinger может сбивать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Также из него производится обстрел наводных и наземных целей. Для эффективной работы с комплексом нужно всего лишь двое военных – один стреляет, а второй помогает подносом ракет.

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По данным издания Defence, самой эффективной тактикой использования данного оружия считается засада. Для мониторинга и идентификации целей создаются выносные посты со специалистами, которые постоянно смотрят за воздушным пространством и держат связь с расчетом ПЗРК.

Из-за Stinger пилоты вражеской авиации опасаются низких пролетов. Соответственно, их эффективность ощутимо падает.

ПЗРК Stinger - фото и видео с поля боя

Фото - mil.in.ua

Вооруженные силы Украины считают, что Stinger – эффективное оружие со своими особенностями. "Уверенно держать в руках и не боятся применять", именно такова формула успешного использования таких переносных зенитно-ракетных комплексов.

Stinger используются в 30 государствах.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал материал о гаубице FH70. Также мы писали о том, что польские самоходные артиллерийские установки "Краб" уже на фронте.

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