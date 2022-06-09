Stinger в Украине из США - цена, фото, характеристики
Украинские защитники приближают победу над войсками РФ не только благодаря "Джавелинам" и "Байрактарам". Оккупантов достают и с помощью американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger . Он прошел военные конфликты конца 20-го и начала 21-го века, успев стать культовым. ПЗРК разработали в Raytheon Missile Systems.
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Bigmir.net отыскал самые интересные факты из истории данного вооружения, а также его ключевые особенности.
ПЗРК Stinger - технические характеристики
Длина ракеты составляет 1,52 м, диаметр – 0,07 м. Вес – 10,1 кг. Вес боевой части всего 3 кг. Дальность стрельбы стартует с 200 м, максимально возможно поразить цель на расстоянии до 4750 м. Достижимая высота – 3800 м. Переносить комплекс просто из-за небольшого веса.
ПЗРК относится к классу земля-воздух. В комплектации присутствует инфракрасная головка самонаведения. Существуют различные модификации - FIM-92A, FIM-92B, FIM-92C, FIM-92D, FIM-92G.
Для выстрела пусковой механизм присоединяется к контейнеру с ракетой. При обнаружении цели происходит вибрация, тогда можно нажимать на спусковой крючок. Контейнер Stinger одноразовый.
Цена Stinger из США
Стоимость одного переносного зенитно-ракетного комплекса от 60 до 70 тысяч долларов. Примечательно, что количество всех произведенных ракет, по данным из открытых источников, превысило 700 тысяч штук.
Преимущества Stinger над ПЗРК РФ
ПЗРК имеет цифровую систему обработки сигнала, что позволяет отсеивать тепловые ловушки. Stinger может сбивать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Также из него производится обстрел наводных и наземных целей. Для эффективной работы с комплексом нужно всего лишь двое военных – один стреляет, а второй помогает подносом ракет.
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По данным издания Defence, самой эффективной тактикой использования данного оружия считается засада. Для мониторинга и идентификации целей создаются выносные посты со специалистами, которые постоянно смотрят за воздушным пространством и держат связь с расчетом ПЗРК.
Из-за Stinger пилоты вражеской авиации опасаются низких пролетов. Соответственно, их эффективность ощутимо падает.
ПЗРК Stinger - фото и видео с поля боя
Вооруженные силы Украины считают, что Stinger – эффективное оружие со своими особенностями. "Уверенно держать в руках и не боятся применять", именно такова формула успешного использования таких переносных зенитно-ракетных комплексов.
Stinger используются в 30 государствах.
Напомним, ранее bigmir.net публиковал материал о гаубице FH70. Также мы писали о том, что польские самоходные артиллерийские установки "Краб" уже на фронте.
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