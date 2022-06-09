САУ "Краб" поступили на фронт в Украине - Резников

"Краб" - одна из самых современных САУ в мире.

Польские самоходные артиллерийские установки "Краб" уже готовы выполнять боевые задания. Об этом проинформировал Министр обороны Украины Алексей Резников.

САУ Краб - фото Wojsko Polskie

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САУ будут служить в борьбе с оккупантами вместе с гарматами М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3.

"Ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии – мы запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО. В первую очередь это касается артиллерии, играющей определяющую роль. Мы четко осознавали уже в начале марта, что во время интенсивной войны с Россией наши ресурсы истощаются, и в существующих запасах несопоставимы с противником. Опираться исключительно на советское оружие – это был бы заранее проигрышный путь. Поэтому, обращаясь за помощью к партнерам, мы инициировали поставки артиллерии 155-мм калибра и других тяжелых вооружений", - сказал Резников.

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"Краб" обладает клиновым затвором и полуавтоматизированной зарядкой. Можно производить серию из трех выстрелов за 10 секунд. А также поддерживать стандартный долгосрочный темп в 1 выстрел за 30 секунд. САУ отличается высокой подвижностью и может менять позицию через 30 секунд после выстрела. Среди дополнительных преимуществ – высокая надежность шасси К9 и крайне плавный ход. Эффективная дальность огня достигает 30 км, максимальная – 40 км.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о гаубице FH70.

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