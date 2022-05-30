HIMARS из США - цена, фото, характеристики
В одном из своих обращений к украинцам президент Владимир Зеленский перечислил вооружение, необходимое для победы над российскими оккупантами. В список попала высокомобильная система реактивного залпового огня HIMARS.
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Это американская РСЗО на колесном шасси. О ее разработке впервые стало известно в 1994 году. В 2002 году 40 таких систем приобрел Корпус морской пехоты США. Развертывание произошло в 2005 году. В июле 2007 года военные испробовали HIMARS в иракской провинции Аль-Анбар.
В контексте российской агрессии в Украине, по мнению западных и наших национальных профильных экспертов, именно артиллерия играет весомую роль. ВСУ компенсируют превосходство оккупантов в числе тяжелого оружия собственным профессионализмом, опытом и наличием более модернизированного вооружения.
Редакция bigmir.net подготовила для читателей большой материал о HIMARS.
Характеристики HIMARS
В состав реактивной системы залпового огня HIMARS входят боевая машина М142, транзитно-заряжающая машина, реактивные управляемые и неуправляемые снаряды, средства управления огнем.
Боевая машина – 5-тонная версия грузовика Stewart & Stevenson с колесной формулой 6 на 6. Запас хода рассчитан на 480 километров, предусмотрен тандем двигателя и автоматической коробки передач на семь диапазонов. Позволено провозить машиниста, наводчика и командира. В случае экстремальных условий, с боевым заданием справляется один человек. Масса без снарядов почти 14 тысяч килограммов, со снарядами – около 16 тысяч. Максимально допустимая скорость при заряженности – 85 километров в час. Уклон преодоления – 60 градусов.
Транспортно-заряжающая машина – машина с бортовым краном в задней части и прицепом. Также имеет колесную формулу 6 на 6.
Ракетная техника стреляет тремя типами снарядов с разной дальностью, а именно неуправляемыми М-26 и управляемыми M30/31. В первом случае траектория поражения цели от 32 до 45 километров, во втором – от 60 до 70 километров. Также предусмотрен запуск баллистических ракет ATACMS. Их максимальная дальность – 300 километров. Боевая часть весит 227 килограммов. Перезарядка проводится с помощью выносного пульта или прямо из кабины машиниста.
Комплектация предусматривает угол горизонтального обстрела в 280 градусов. Скорость стрельбы – 1, 2, 3, 6 в минуту.
Специалисты окрестили HIMARS более точным и дальнобойным аналогом Точки-У.
Преимущества HIMARS
РСЗО подобного плана очень мобильна, у нее высокий уровень автоматизации и точности. Универсальность HIMARS позволяет давать залп до 6 снарядов или ударить одной оперативно-тактической баллистической ракетой. При залпе большим количеством ракет с кассетной боевой частью, каждая из них делится на мелкие заряды. После выгрузки системы из самолета, доведение до боевой готовности занимает не более 10 минут.
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Вооруженные силы Украины смогут поражать аэродромы, узлы связи и штабы врага, находящиеся вблизи государственных границ. Кроме того – уничтожать артсистемы, средства ПВО, очаги огневой поддержки, скопления грузового транспорта, боевых машин и БТР.
Цены HIMARS
Цены на РС залпового огня HIMARS, по разным оценкам, 5,1 – 5,6 миллионов долларов. К разработке HIMARS имеют отношение 2 компании. BAE Systems Mobility & Protection Systems и Lockheed Martin. Последняя занимается производством ракетных частей.
HIMARS - фото и видео
Помимо США, HIMARS находятся на вооружении у Сингапура, ОАЭ, Канады, Иордании, Румынии. Польша заявила о желании купить 500 таких РСЗО для реализации ракетной программы Homar.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужен уверен, что дальнобойное оружие поможет защитникам эффективно освобождать оккупированные россиянами территории.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ВСУ в 22-й раз ударили по Чернобаевке.
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