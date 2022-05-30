HIMARS из США - цена, фото, характеристики

Реактивная система залпового огня HIMARS из США обладает прицельной дальностью от 2 до 500 км.

В одном из своих обращений к украинцам президент Владимир Зеленский перечислил вооружение, необходимое для победы над российскими оккупантами. В список попала высокомобильная система реактивного залпового огня HIMARS.

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Это американская РСЗО на колесном шасси. О ее разработке впервые стало известно в 1994 году. В 2002 году 40 таких систем приобрел Корпус морской пехоты США. Развертывание произошло в 2005 году. В июле 2007 года военные испробовали HIMARS в иракской провинции Аль-Анбар.

В контексте российской агрессии в Украине, по мнению западных и наших национальных профильных экспертов, именно артиллерия играет весомую роль. ВСУ компенсируют превосходство оккупантов в числе тяжелого оружия собственным профессионализмом, опытом и наличием более модернизированного вооружения.

Редакция bigmir.net подготовила для читателей большой материал о HIMARS.

Характеристики HIMARS

В состав реактивной системы залпового огня HIMARS входят боевая машина М142, транзитно-заряжающая машина, реактивные управляемые и неуправляемые снаряды, средства управления огнем.

Боевая машина – 5-тонная версия грузовика Stewart & Stevenson с колесной формулой 6 на 6. Запас хода рассчитан на 480 километров, предусмотрен тандем двигателя и автоматической коробки передач на семь диапазонов. Позволено провозить машиниста, наводчика и командира. В случае экстремальных условий, с боевым заданием справляется один человек. Масса без снарядов почти 14 тысяч килограммов, со снарядами – около 16 тысяч. Максимально допустимая скорость при заряженности – 85 километров в час. Уклон преодоления – 60 градусов.

Транспортно-заряжающая машина – машина с бортовым краном в задней части и прицепом. Также имеет колесную формулу 6 на 6.

Ракетная техника стреляет тремя типами снарядов с разной дальностью, а именно неуправляемыми М-26 и управляемыми M30/31. В первом случае траектория поражения цели от 32 до 45 километров, во втором – от 60 до 70 километров. Также предусмотрен запуск баллистических ракет ATACMS. Их максимальная дальность – 300 километров. Боевая часть весит 227 килограммов. Перезарядка проводится с помощью выносного пульта или прямо из кабины машиниста.

Запуск ракеты HIMARS - фото EPA/UPG

Комплектация предусматривает угол горизонтального обстрела в 280 градусов. Скорость стрельбы – 1, 2, 3, 6 в минуту.

Специалисты окрестили HIMARS более точным и дальнобойным аналогом Точки-У.

Преимущества HIMARS

РСЗО подобного плана очень мобильна, у нее высокий уровень автоматизации и точности. Универсальность HIMARS позволяет давать залп до 6 снарядов или ударить одной оперативно-тактической баллистической ракетой. При залпе большим количеством ракет с кассетной боевой частью, каждая из них делится на мелкие заряды. После выгрузки системы из самолета, доведение до боевой готовности занимает не более 10 минут.

Выгрузка и развертывание HIMARS в Риге - фото EPA/UPG

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Вооруженные силы Украины смогут поражать аэродромы, узлы связи и штабы врага, находящиеся вблизи государственных границ. Кроме того – уничтожать артсистемы, средства ПВО, очаги огневой поддержки, скопления грузового транспорта, боевых машин и БТР.

Цены HIMARS

Цены на РС залпового огня HIMARS, по разным оценкам, 5,1 – 5,6 миллионов долларов. К разработке HIMARS имеют отношение 2 компании. BAE Systems Mobility & Protection Systems и Lockheed Martin. Последняя занимается производством ракетных частей.

HIMARS - фото и видео

Помимо США, HIMARS находятся на вооружении у Сингапура, ОАЭ, Канады, Иордании, Румынии. Польша заявила о желании купить 500 таких РСЗО для реализации ракетной программы Homar.

HIMARS - фото Marines from Arlington, VA, United States

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужен уверен, что дальнобойное оружие поможет защитникам эффективно освобождать оккупированные россиянами территории.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ВСУ в 22-й раз ударили по Чернобаевке.

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