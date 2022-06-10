Вертолеты МИ-17 из США Украине - цена, фото, характеристики

Под экспортной маркировкой МИ-17 скрывается российский вертолет МИ-8.

Ми-17 выполняют не только транспортные, но и огневые задачи / EPA/UPG

В рамках одного из пакетов военной помощи от США Украина получит 11 вертолетов МИ-17. Часть из этих машин уже помогает в защите нашей территориальной целостности.

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Но путь МИ-17 в Украину считается запутанным. Начался он в 2011 году, когда Соединенные Штаты Америки формировали армию Афганистана после 10 лет войны. Для этого были закуплены Ми-17. Вертолет выбрали из-за более простого обслуживания, чем у UH-60. Также бытует утверждение, что МИ-17 лучше всего подходят для жаркого климата и преодолевания высокогорья из-за двигателя ТВЗ-117 от украинского предприятия Мотор Сич.

63 МИ-17 с дополнительной комплектацией США закупила у Российской Федерации. Контракт почти достиг отметки в миллиард долларов. Его расторгли в 2014 году. Несмотря на все возражения официального Кремля, вертолеты начала ремонтировать Украина.

Bigmir.net расскажет читателям более подробно о том, что это за машина и каковы ее особенности.

МИ-17 - главные технические характеристики

Вертолет МИ-17 - фото US Army

Выходит, что вертолеты, которые передаются к нам – российско-афганско-американские. Название МИ-17 – экспортный вариант небезызвестных МИ-8, которые продает Рособоронэкспорт. Это никак не влияет на эксплуатацию.

Максимальный взлетный вес вертолета составляет 13 000 кг, полезная нагрузка – 4 000 кг. Он достигает скорость в 250 км/ч. Можно пролететь с дополнительным внутренним топливным баком 650 км. Практический потолок оценивается в 6 000 м. Разрешается перевозить десантников в количестве до 36 человек.

В комплектацию входит четыре точки подвески, которые можно использовать для авиационных гарматных систем, ракет воздух-земля или четырех бомб весом в 250 кг. Присутствуют до четырех пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм в носовой и кормовой установках.

Вертолет МИ-17 - фото US Army

По данным из открытых источников известно, что некоторые МИ-17 для армии Афганистана имеют полезное дополнительное оснащение. Речь о средствах противодействия ПХРК, дополнительном бронировании и о системах ночного полета.

Вертолет МИ-17 - фото US Army

Машины считаются хорошо знакомыми нашим техникам и пилотам из-за материально-технической и логистической базы. Проще говоря – МИ-17 сразу можно использовать по назначению.

Для выполнения огневых задач есть возможность применения неуправляемых реактивных снарядов.

Цена вертолета МИ-17

Стоимость зависит от комплектации. По расчетам, на основе вышеупомянутого контракта, выходит, что цена одной "птички" – 15 миллионов долларов.

Чем отличается МИ-8 от МИ-17

Вертолет МИ-17 - фото US Army

МИ-17 внешне отличается от МИ-8 рулевым винтом с левой стороны хвостовой балки. У МИ-8 она справа. Кроме того, у МИ-17 укороченные гондолы двигателей и воздухосборники ПЗУ. Несущий винт имеет маятниковые гасители колебаний.

Также присутствуют отличия в количестве перевозимого состава. В разных вариациях МИ-8 – от 18 до 24.

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МИ-8 - фото и видео

Вертолет МИ-8 - фото Wikipedia

Украинские военные отлично уничтожают вражеские вертолеты МИ-8. Одна из ситуаций произошла в Запорожской области. Оккупантов сбили из ПЗРК Stinger

Еще российские МИ-8 хорошо загораются при жестких посадках. Например, так было на аэродроме в Забайкальском крае.

Скриншот из соцсетей

Напомним, ранее мы более подробно писали об американском переносном зенитно-ракетном комплексе Stinger.

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