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Обида за игры PlayStation: Россия подает в суд на Sony

Россияне подают коллективный иск от 28 человек.
Обида за игры PlayStation: Россия подает в суд на Sony
Моральный ущерб - по 10 млн рублей на каждого истца / EPA/UPG

Россияне требуют вернуть им возможность покупать игры в PlayStation Store и жаждут компенсации морального ущерба на 280 миллионов рублей (почти 130,5 миллионов гривен), пишут СМИ страны-агрессора.

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Юристы, представляющие истцов, считают, что условия пользования PlayStation не предусматривают отказа в предоставлении услуг из-за политики государства и места проживания пользователей. Их отключение нарушает правила Sony и законодательство РФ по защите прав потребителей.

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Моральный вред был посчитан, исходя из цены консоли – от 119 тысяч рублей.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Россия хочет удалить статьи о войне в английской Википедии. 

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