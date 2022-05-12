Искусственный интеллект и дополненная реальность: в США разработали очки для военных медиков

Очки MAGIC AI должны облегчить работу на поле боя и существенно расширить возможности военных врачей.

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США DARPA выступило за разработку новых технологий для использования в своих вооруженных силах. Сейчас ведется совершенствование очков дополненной реальности с одним из ведущих оборонных подрядчиков Raytheon BBN, пишет raytheonintelligenceandspace.com.

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Гаджет MAGIC AI научит боевых врачей выполнять до 50 различных медицинских процедур. Очки имеют аудио и видеосенсоры, а также подсказки ИИ.

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Скриншот соцсети

Технологию продолжают совершенствовать. MAGIC AI пройдут машинное обучение, которое состоит из 2500 видео и примерно 50 миллионов изображений. После этого система станет своеобразным суфлером для медиков в конкретных ситуациях. Очки смогут предлагать методы оказания помощи и лечения, при этом фиксировать время и определять дозу требуемых лекарств.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что дроны ведут оцифровку войны в Украине.

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