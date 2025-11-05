Обновленная Siri получит искусственный интеллект от Google

Ожидается, что обе стороны не станут официально подтверждать сделку.

Обновленную Siri планируют перевести на модифицированную версию искусственного интеллекта Gemini от Google. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами. Предполагается, что этот вариант голосового помощника выйдет в 2026 году.

По данным журналиста Марка Гурмана, Apple также рассматривала сотрудничество с компанией Anthropic, известной своим чат-ботом Claude, и признала, что ее ИИ-модель продемонстрировала более высокие результаты по сравнению с разработкой Google.

Тем не менее, выбор пал на партнерство с Google, главным образом из-за финансовой выгоды. Компании уже связывает существующее соглашение, в рамках которого Google выплачивает Apple значительные суммы за использование своего поисковика по умолчанию в браузере Safari.

При этом интеграция не затронет Android или другие сервисы Google — речь идет исключительно о внедрении модели Gemini во внутренние механизмы Siri.

