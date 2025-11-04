В DxOMark разочаровались в экранах iPhone 17

Для сравнения, текущий лидер рейтинга, Pixel 10 Pro XL, набрал 161 балл.

| Автор: Соколенко Виктория

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экранов iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro Max. Как сообщает NotebookCheck, итоги оказались неожиданными.

Несмотря на использование разных типов панелей, все три модели получили одинаковую итоговую оценку — 151 балл. Это означает, что с точки зрения восприятия изображения человеческим глазом разницы между базовым iPhone 17 стоимостью 800 долл и топовым 17 Pro Max за 1200 долл практически нет.

В мировом рейтинге дисплеев устройства заняли 25-е место. Таким образом, новинки Apple уступили не только конкурентам Pixel 10 Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra, но и более доступному Pixel 9a.

Специалисты DxOMark отметили серьезный недостаток экранов — при минимальной яркости в 1 нит теряется контрастность изображения, особенно в темных помещениях. Из-за этого текст и мелкие детали становятся плохо различимыми, пока пользователь не увеличит яркость вручную. Аналогичная проблема наблюдается и при воспроизведении видео: при слабом освещении картинка выглядит слишком темной.

Интересно, что два года назад iPhone 15 Pro показал тот же результат — 151 балл, а у модели 16 Pro оценка оказалась даже ниже, на уровне 150.

Фото - DxOMark

