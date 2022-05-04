Оккупанты прослушивают украинские телефоны
На оккупированных украинских территориях военные РФ имеют доступ к сотовому оборудованию. Это несет угрозу вмешательства в работу мобильной связи, предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Способы у оккупантов разные. Один из них – параллельная переадресация на чужой номер. Для собственной безопасности специалисты рекомендуют применить коды, которые подходят для любых телефонов.
*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.
*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.
*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.
*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.
##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.
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"Для конфиденциальных разговоров рекомендуется использовать мессенжеры с защищенным шифрованием", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики интересуются частными компьютерами и мобильными телефонами украинцев. Гаджеты ценны для оккупантов, ведь с их помощью можно получить доступ к персональным данным и госреестрам.
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