TikTok не вернется в Россию

Сервис для создания и просмотра коротких видео останется недоступным для пользователей из РФ.

В TikTok опровергли слухи о полноценном возвращении приложения на российский рынок. Возможность публиковать видео все еще ограничена для пользователей страны-агрессора, пишет 24 канал.

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По данным СМИ, платформа рассматривает последствия закона о введении ответственности за распространение фейков об оккупантах и за публикацию призывов к введению санкций в отношении России. Это заставило TikTok пристановить добавление нового контента и ведение трансляций.

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"Пока мы рассматриваем последствия этого закона в вопросах безопасности", — говорилось в заявлении TikTok.

Напомним, ранее мы писали о главных TikTok-фейках о войне в Украине.

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