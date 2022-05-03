TikTok не вернется в Россию
В TikTok опровергли слухи о полноценном возвращении приложения на российский рынок. Возможность публиковать видео все еще ограничена для пользователей страны-агрессора, пишет 24 канал.
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По данным СМИ, платформа рассматривает последствия закона о введении ответственности за распространение фейков об оккупантах и за публикацию призывов к введению санкций в отношении России. Это заставило TikTok пристановить добавление нового контента и ведение трансляций.
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"Пока мы рассматриваем последствия этого закона в вопросах безопасности", — говорилось в заявлении TikTok.
Напомним, ранее мы писали о главных TikTok-фейках о войне в Украине.
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