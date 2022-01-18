Срочно обновляться: Microsoft выпустила патчи для Windows 10 и 11

После очередного январского обновления компания выпустила новые исправления.

| Автор: Максим Григорьев

Microsoft выпустила экстренные внеполосные обновления (OOB) для устранения множества проблем, вызванных обновлениями Windows, выпущенными во вторник с исправлением за январь 2021 года.

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"Сегодня, 18 января 2022 года, Microsoft выпускает внеплановые (OOB) обновления для некоторых версий Windows", — говорится в сообщении компании. "Это обновление устраняет проблемы, связанные с VPN-подключением, перезапуском контроллеров домена Windows Server, сбоями запуска виртуальных машин и невозможностью монтирования съемных носителей в формате ReFS".

Все обновления OOB, выпущенные сегодня, доступны для загрузки в каталоге обновлений Microsoft, а некоторые из них также можно установить непосредственно через Центр обновления Windows в качестве необязательных обновлений.

Вам придется вручную проверять наличие обновлений, если вы хотите установить экстренные исправления через Центр обновления Windows, поскольку они являются необязательными обновлениями и не будут устанавливаться автоматически.

Следующие обновления можно загрузить и установить только через каталог Центра обновления:

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2: KB5010794

Windows Server 2012: KB5010797

Обновления для этих версий Windows также доступны через Центр обновления Windows в качестве необязательного обновления:

Windows 11, версия 21H1 (исходный выпуск): KB5010795

Windows Server 2022: KB5010796

Windows 10, версия 21H2: KB5010793

Windows 10, версия 21H1: KB5010793

Windows 10, версия 20H2, Windows Server, версия 20H2: KB5010793

Windows 10, версия 20H1, Windows Server, версия 20H1: KB5010793

Windows 10, версия 1909, Windows Server, версия 1909: KB5010792

Windows 10, версия 1607, Windows Server 2016: KB5010790

Windows 10, версия 1507: KB5010789

Windows 7 с пакетом обновления 1: KB5010798

Windows Server 2008 SP2: KB5010799

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Последние обновления Windows Server вызвали ряд серьезных проблем для администраторов.

Согласно отчетам администраторов, контроллеры домена Windows страдали от спонтанных перезагрузок, Hyper-V больше не запускался на серверах Windows, а тома Windows Resilient File System (ReFS) больше не были доступны после развертывания обновлений от января 2022 года.

Пользователи и администраторы Windows 10 также сообщали о проблемах с VPN-подключениями L2TP после установки последних накопительных обновлений Windows 10 и Windows 11 и появления сообщения "Не удается подключиться к VPN".

Те, кто не может сразу установить сегодняшние внеплановые обновления, могут удалить обновления KB5009624, KB5009557, KB5009555, KB5009566 и KB5009543, вызывающие эти проблемы, из командной строки с повышенными правами с помощью следующих команд:

Windows Server 2012 R2: wusa /uninstall /kb:KB5009624

Windows Server 2019: wusa /uninstall /kb:KB5009557

Windows Server 2022: wusa /uninstall /kb:KB5009555

Windows 10: wusa /uninstall /kb:5009543

Windows 11: wusa /uninstall /kb:5009566

Однако, поскольку Microsoft также объединяет все обновления безопасности с этими накопительными обновлениями Windows, их удаление также приведет к удалению всех исправлений для уязвимостей.

Администраторы и пользователи Windows должны учитывать риски неисправленных уязвимостей, влияющих на их системы, по сравнению со сбоями, вызванными проблемами, связанными с обновлениями Windows в этом месяце.

Напомним. ранее сообщалось, что Microsoft показывает всплывающие окна при попытке установить Chrome.