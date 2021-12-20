Тренды YouTube: Александр Ревва х Сергей Орлов и Дизель Шоу 2021 Новый выпуск
В трендах - юмористические шоу.
Александр Ревва х Сергей Орлов | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Читайте также: Тренды YouTube: Как инфоцыгане продают воздух и Гордон против ЗеленскогоКвартет комиков и Нурлан Сабуров в качестве заведующего продолжают издеваться и прожаривать известных представителей шоубиза. В гости к Тамби Масаеву, Илье Макарову, Эмиру Кашокову и Лехе Щербакову пришли популярный стендап-комик, который был у Дудя - Сергей Орлов, а также бывший резидент "Камеди Клаб" Александр Ревва, он же певец Артур Пирожков.
Дизель Шоу 2021 Новый выпуск 103
Читайте также: Тренды YouTube: Богдан у Гордона и Масяня у ДудяНовый выпуск "Дизель Шоу" - праздничная премьера к Дню Святого Николая. В этом выпуске: классика на современный лад – какие актуальные названия дали "дизеля" самым известным произведениям искусства? Не руками и даже не ухом – чем пишет современный художник свои картины? Налоги, штрафы и план эвакуации – кто пришел с проверкой к Святому Николаю? Дорогой подарок очень дорогому человеку – как бизнесмен выбирал презент начальнику налоговой? Фото на зависть всем подругам – какой подарок сделал муж своей жене?
Напомним, ранее в тренды попали МастерШеф и Почему они это делают.
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