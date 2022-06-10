TikTok анонсировал запуск новой информационной панели

Владельцы социальной сети хотят научить людей формировать позитивные цифровые привычки.

Социальная сеть TikTok внедрит два новых инструмента для контроля времени. К запуску готовится функция по ограничению ежедневного использования приложения. После нее появится возможность включения регулярных перерывов на экране, сказано в сообщении newsroom.tiktok.com.

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Инициаторы нововведений уверены, что таким образом пользователи будут ощущать позитивное влияние на самочувствие.

"Эти подсказки будут напоминать людям о необходимости сделать перерыв после определенного часа использования приложения, которое они могут установить самостоятельно", - прокомментировал product-менеджер Джордан Ферлонг.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Instagram фильтрует деликатный контент.

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