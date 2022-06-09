Составлен рейтинг популярных приложений для работы и обучения

Все данные рейтинга являются обобщенной и обезличенной статистикой всего мобильного трафика.

Из-за войны в онлайн ушла не только учеба, но и работа. Один из операторов мобильной связи проанализировал трафик и определил наиболее популярные среди украинцев приложения.

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Первое место заполучило Google Meet – более 1,6 млн пользователей. На втором месте оказался Zoom – около 1,6 млн пользователей. Третья позиция досталась Microsoft Teams – почти 600 тыс пользователей.

Отдельный анализ был проведен среди образовательных ресурсов:

Онлайн-библиотека Wikipedia – 4,3 млн пользователей.

Google Classroom – 760 тыс пользователей.

Приложение для изучения языков Duolingo – 230 тыс пользователей.

Материалы Всеукраинской школы онлайн и Prometheus – до 200 тыс пользователей.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы мобильные приложения, которые победили в Apple Design Awards.

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