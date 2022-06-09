Instagram фильтрует деликатный контент

Управление деликатным контентом теперь распространяется на больший пул социальной сети.

Instagram распространил функцию управления деликатным контентом на ленту, поиск, страницы хештегов, видео Reels и потенциально интересные учетные записи. Изменены соответствующие названия в настройках, пишет The Verge.

Читайте также: РФ жалуется на соцсети: Следкому сложно искать "преступников"

Теперь вместо "Разрешить", "Ограничить" и "Ещё больше ограничить" отображаются параметры "Больше", "Стандартный" и "Меньше". Последний – самый ограничивающий вариант из трех.

Деликатный контент в соцсети позиционируют, как насилие или наркотики, сексуальную или непристойную информацию, рекламу табака и продуктов для вейпинга, рекламу или демонстрацию косметических процедур. Фильтрация не действует отдельно, а распространяется на все темы.

Читайте также: Названы лучшие игры и приложения 2022 года

Напомним, ранее мы писали о том, что Instagram будет участвовать в поиске пропавших детей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.