Названы лучшие игры и приложения 2022 года

Стало известно, кто победил на Apple Design Awards.

Компания Apple назвала обладателей своей ежегодной премии в текущем году. Лауреаты получают ценные призы, в том числе – гаджеты компании. Победителей выбрали с 36 финалистов, сообщается в developer.apple.com.

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В категории "Инклюзивность" победили:

Procreate - приложение для рисования.

Wylde Flowers - симулятор жизни и сельского хозяйства.

В категории "Развлечения" победили:

(Not Boring) Habits - трекер привычек

Overboard! - игра За бортом.

В категории "Взаимодействие" победили:

Slopes - трекер лыжных склонов.

A Musical Story – ритм-игра.

В категории "Социальное влияние" победили:

Rebel Girls – вдохновляющие истории женщин.

Gibbon: Beyond the Trees – игра об искусстве передвижения гиббона.

В категории "Визуальный ряд и графика" победили:

Halide Mark II – приложение для фотосъемки

LEGO® Star Wars: Castaways – игра, название которой говорит само за себя.

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В категории "Инновации" победили:

Odio - интерактивное 3д-аудио

MARVEL Future Revolution - игра о супер-героях из известной фантастической вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что новые гаджеты будут иметь единый зарядный разъем.

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