Названы лучшие игры и приложения 2022 года
Стало известно, кто победил на Apple Design Awards.
Компания Apple назвала обладателей своей ежегодной премии в текущем году. Лауреаты получают ценные призы, в том числе – гаджеты компании. Победителей выбрали с 36 финалистов, сообщается в developer.apple.com.
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В категории "Инклюзивность" победили:
- Procreate - приложение для рисования.
- Wylde Flowers - симулятор жизни и сельского хозяйства.
В категории "Развлечения" победили:
- (Not Boring) Habits - трекер привычек
- Overboard! - игра За бортом.
В категории "Взаимодействие" победили:
- Slopes - трекер лыжных склонов.
- A Musical Story – ритм-игра.
В категории "Социальное влияние" победили:
- Rebel Girls – вдохновляющие истории женщин.
- Gibbon: Beyond the Trees – игра об искусстве передвижения гиббона.
В категории "Визуальный ряд и графика" победили:
- Halide Mark II – приложение для фотосъемки
- LEGO® Star Wars: Castaways – игра, название которой говорит само за себя.
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В категории "Инновации" победили:
- Odio - интерактивное 3д-аудио
- MARVEL Future Revolution - игра о супер-героях из известной фантастической вселенной.
Напомним, ранее мы писали о том, что новые гаджеты будут иметь единый зарядный разъем.
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