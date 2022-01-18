Почта
 

Что будет, если вылить отбеливатель в цветную краску: Эксперименты

Все ли может отбелить отбеливатель?
 |  Автор: Максим Григорьев
Что будет, если вылить отбеливатель в цветную краску: Эксперименты
Как повлияет отбеливатель на краску? / Скриншот видео YouTube

Читайте также: Что будет, если запустить салют в холодильнике: Эксперименты

Мы часто пользуемся отбеливателем, очищая всякую грязь, моем им керамику и используем его по прямому назначению. Но что, если смешать отбеливатель с краской, которая предназначена как раз для противоположной цели? У нас получится отбеленная краска, или покрашенный отбеливатель? Это и решили проверить блогеры из It's EveryDay. Заодно они смешают отбеливатель с самыми разными, самыми красящими веществами - зеленкой, йодом, вином, соком, и многими другими! Что у них получилось - смотрите в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если надуть гелием воздушный шарик из скотча.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK