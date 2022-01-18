Что будет, если вылить отбеливатель в цветную краску: Эксперименты

Все ли может отбелить отбеливатель?

| Автор: Максим Григорьев

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Мы часто пользуемся отбеливателем, очищая всякую грязь, моем им керамику и используем его по прямому назначению. Но что, если смешать отбеливатель с краской, которая предназначена как раз для противоположной цели? У нас получится отбеленная краска, или покрашенный отбеливатель? Это и решили проверить блогеры из It's EveryDay. Заодно они смешают отбеливатель с самыми разными, самыми красящими веществами - зеленкой, йодом, вином, соком, и многими другими! Что у них получилось - смотрите в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если надуть гелием воздушный шарик из скотча.