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Заменили воду в стиралке на жидкий азот: Эксперименты

Возможно ли постирать одежду в жидком азоте?
 |  Автор: Максим Григорьев
Заменили воду в стиралке на жидкий азот: Эксперименты
Как повлияет жидкий азот на стирку? / Скриншот видео via YouTube

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Даже обычную стирку можно превратить в эксперимент. А это значит, что блогеры из It's EveryD будут запускать стиральную машину с разными жидкостями вместо воды. Они проверили, что будет, если залить газировку, попытются отбелить черную футболку и джинсы, а также проведут главный эксперимент, и проверят, что будет, если заменить воду в стиралке на жидкий азот?

Напомним, ранее блогеры показали, сколько человек выдержат волосы человека.

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