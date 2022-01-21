Заменили воду в стиралке на жидкий азот: Эксперименты
Возможно ли постирать одежду в жидком азоте?
Читайте также: Что выдержит бронежилет из замороженных газет: ЭкспериментыДаже обычную стирку можно превратить в эксперимент. А это значит, что блогеры из It's EveryD будут запускать стиральную машину с разными жидкостями вместо воды. Они проверили, что будет, если залить газировку, попытются отбелить черную футболку и джинсы, а также проведут главный эксперимент, и проверят, что будет, если заменить воду в стиралке на жидкий азот?
Напомним, ранее блогеры показали, сколько человек выдержат волосы человека.
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