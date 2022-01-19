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Сколько человек выдержат волосы человека: Эксперименты

Знаете ли вы, сколько способен выдержать человеческий волос?
 |  Автор: Максим Григорьев
Сколько человек выдержат волосы человека: Эксперименты
Какой вес могут выдержать волосы? / Скриншот видео YouTube

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Блогеры из It's EveryDay решили проверить и испытать все на себе! Купили настоящие длинные женские волосы и провели с ними несколько экспериментов. Они проверили грузоподъемность одного волоска, тоненькой прядки волос, а потом сплели настоящую толстую косу, и попытались на ней повиснуть! Что у них получилось - сможет узнать в этом видеоролике.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить отбеливатель в цветную краску.

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