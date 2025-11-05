Почта
Samsung остановила поддержку первого смартфона серии Galaxy S FE

Модель появилась в 2020 году как более доступный вариант флагманской серии Galaxy S20.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Samsung остановила поддержку первого смартфона серии Galaxy S FE
Galaxy S20 FE / Скриншот из YouTube

Samsung прекратила выпуск обновлений для Galaxy S20 FE — первого смартфона линейки Fan Edition, представленного пять лет назад. Об этом передает SamMobile.

За время поддержки устройство получило три крупных обновления Android и регулярно снабжалось патчами безопасности. Теперь официальное обслуживание прекращено, хотя в некоторых регионах возможен выход последних завершающих обновлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung готовит новый сверхтонкий телефон под кодовым именем "More Slim". 

