Samsung остановила поддержку первого смартфона серии Galaxy S FE
Модель появилась в 2020 году как более доступный вариант флагманской серии Galaxy S20.
Samsung прекратила выпуск обновлений для Galaxy S20 FE — первого смартфона линейки Fan Edition, представленного пять лет назад. Об этом передает SamMobile.
За время поддержки устройство получило три крупных обновления Android и регулярно снабжалось патчами безопасности. Теперь официальное обслуживание прекращено, хотя в некоторых регионах возможен выход последних завершающих обновлений.
Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung готовит новый сверхтонкий телефон под кодовым именем "More Slim".
