Samsung остановила поддержку первого смартфона серии Galaxy S FE

Модель появилась в 2020 году как более доступный вариант флагманской серии Galaxy S20.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung прекратила выпуск обновлений для Galaxy S20 FE — первого смартфона линейки Fan Edition, представленного пять лет назад. Об этом передает SamMobile.

За время поддержки устройство получило три крупных обновления Android и регулярно снабжалось патчами безопасности. Теперь официальное обслуживание прекращено, хотя в некоторых регионах возможен выход последних завершающих обновлений.

