Обновленный рейтинг AnTuTu показал, кто стал новым лидером среди Android-смартфонов

ТОП-20 достойных смартфонов для выбора.

| Автор: Соколенко Виктория

Команда AnTuTu представила свежий рейтинг самых мощных смартфонов, включив в него как флагманские модели, так и представителей среднего класса.

Первое место среди топовых устройств занял игровой Red Magic 11 Pro+, в котором установлены флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и продвинутая система охлаждения, сравнимая с решениями в настольных ПК.

На второй и третьей строчках разместились OnePlus 15 и iQOO 15, при этом разрыв в их результатах оказался почти незаметным. Замыкают пятерку лидеров Honor Magic 8 и Magic 8 Pro — оба работают на том же процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который доминирует во всем верхнем сегменте рейтинга.

Кроме того, в списке фигурируют несколько моделей с чипом Dimensity 9500 — это сейчас наиболее мощная разработка Mediatek.

Фото - AnTuTu

В категории смартфонов среднего уровня первое место досталось realme Neo7 SE 5G, оснащенному процессором Dimensity 8400-Ultra. На второй позиции расположился iQOO Z10 Turbo с тем же чипом, а замыкает тройку лидеров октябрьского рейтинга Vivo Y300 GT.

Фото - AnTuTu

Напомним, ранее мы писали о том, что iQOO выпускает игрового монстра Neo 11 с топовыми характеристиками.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.