Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Е-рецепт на инсулин выдает только эндокринолог: правда или нет

Для изменения режима лечения необходимо обратиться именно к специалисту по эндокринологии.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Е-рецепт на инсулин выдает только эндокринолог: правда или нет
Иллюстративное изображение / Getty Images

Национальная служба здравоохранения Украины развенчивает миф о том, что электронный рецепт на инсулин может выписывать только эндокринолог. Действительность несколько иная, и это важно учитывать, так как не всегда есть возможность быстро записаться на прием к эндокринологу.

Читайте также: Бесплатное обслуживание с частным врачом: как этого добиться

Пациенты с сахарным диабетом, нуждающиеся в инсулинотерапии, обследуются и лечатся только эндокринологом. Он разрабатывает план лечения и записывает его в ЭСОЗ. Как правило, эндокринолог выписывает первый электронный рецепт на инсулин. Когда план лечения уже разработан эндокринологом, можно обратиться за рецептами на инсулин к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Семейный врач, терапевт или педиатр могут выписать электронный рецепт на инсулин в соответствии с рекомендациями эндокринолога. Однако они не могут изменить тип или дозировку инсулина без консультации с эндокринологом. Пациенты сами решают, к кому обратиться за рецептом на инсулин - к семейному врачу или эндокринологу.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если забыли, с каким врачом у вас декларация.

Читайте также: Как пройти колоноскопию бесплатно в Украине

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости