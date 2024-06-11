Е-рецепт на инсулин выдает только эндокринолог: правда или нет

Для изменения режима лечения необходимо обратиться именно к специалисту по эндокринологии.

| Автор: Соколенко Виктория

Национальная служба здравоохранения Украины развенчивает миф о том, что электронный рецепт на инсулин может выписывать только эндокринолог. Действительность несколько иная, и это важно учитывать, так как не всегда есть возможность быстро записаться на прием к эндокринологу.

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Пациенты с сахарным диабетом, нуждающиеся в инсулинотерапии, обследуются и лечатся только эндокринологом. Он разрабатывает план лечения и записывает его в ЭСОЗ. Как правило, эндокринолог выписывает первый электронный рецепт на инсулин. Когда план лечения уже разработан эндокринологом, можно обратиться за рецептами на инсулин к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Семейный врач, терапевт или педиатр могут выписать электронный рецепт на инсулин в соответствии с рекомендациями эндокринолога. Однако они не могут изменить тип или дозировку инсулина без консультации с эндокринологом. Пациенты сами решают, к кому обратиться за рецептом на инсулин - к семейному врачу или эндокринологу.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если забыли, с каким врачом у вас декларация.

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