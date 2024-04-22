Новые жертвы: 4 варианта, из-за которых может разгореться следующая пандемия

В ближайшее время тему обсудят на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Барселоне.

| Автор: Соколенко Виктория

57% мировых ученых считают, что есть несколько вариантов болезней, претендующих на разжигание пандемии. Об этом сообщает The Guardian.

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Большую угрозу представляет грипп. Он постоянно мутирует и эволюционирует. На втором месте – "Болезнь Х". Вирус пока что до конца неидентифицирован. 15% светил науки считают возможным повторение коронавируса.

На четвертом месте оказался птичьий гриппа. В течение последних 4 лет он забрал жизни миллионов домашних и диких птиц. Вирус мутировал и стал заразным не которых видов млекопитающих. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, чем больше будет заражено, тем выше риски эволюции штамма, опасного для человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина 613 дней болел коронавирусом.

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