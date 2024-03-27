Мужчина кушает ящериц для сексуальной активности

Медики призывают придерживаться сбалансированной диеты или попробовать устрицы. Еще важен здоровый способ жизни.

| Автор: Соколенко Виктория

Как бы шокирующе это не звучало, 59-летний Соммаи из Таиланда считает, что его сексуальная активность повышается через 3 часа после съедения живой рептилии. Сообщается, что привычку мужчина наследовал от дедушки и бабушки. Они кушали живых ящериц с детства и рассказывали ему о пользе так называемой закуски. Об этом передает Daily Star.

Читайте также: Ученые придумали противозачаточный гель для мужчин

Мужчина говорит, что ящериц безопасно кушать, поскольку они питаются мелкими насекомыми. Рептилии в сельской местности могут быть более чистыми, чем городские. Кроме того, энтузиаст рекомендует мыть ящериц водой.

Доктор Дебора Ли указывает, что ящерицы являются источником мяса во многих частях мира. Зеленых и черных игуан, гекконов и анолов, сцинков употребляют в Азии, Африке, Австралии, Северной и Центральной Америке. В ящерицах мало калорий, жиров и холестерина. Это хорошо для сексуальных трюков. Избыток веществ приводит к ожирению и атеросклерозу. В них много витаминов группы В, которые участвуют в появлении репродуктивных гормонов. Цинк важен для здоровой спермы.

"Лично я вряд ли могу придумать что-то более отвратительное, чем есть сырую ящерицу. Важно понимать, что игуана должна быть хорошо приготовлена, и есть сырых игуан не рекомендуется, поскольку они являются переносчиками бактерий, вызывающих гастроэнтерит, таких как сальмонелла, кишечная палочка и кампилобактер", - добавила она.

Употребление рептилий усиливает риск появления плоских червей, паразитарных болезней и глистных недугов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнародовали 3 фактора хорошего интима.

Читайте также: Секс после 60 полезен для старости

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.