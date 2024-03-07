Вышло умное кольцо Ringo, которое делает ЭКГ

Оно может работать 7 дней от аккумулятора.

| Автор: Соколенко Виктория

На Kickstarter дебютировало умное кольцо Ringo. У него еще есть про-версия. Обе аккумулировали в себе функции фитнесс-трекера и весов. Можно отслеживать повседневную активность, пульс, занятия спортом, измерять температуру, уровень кислорода в крови и показатели стресса, сообщает пресс-служба компании.

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Ringo Pro считают первым кольцом, которое может определять уровень жира, воды, костей и мяса в организме. Ему еще под силу ЭКГ. Материал выполнения кольца – сталь. Среди интересных функций – сенсорная панель, дающая возможность управлять смартфоном. Можно листать ленту соцсетей и включать камеру.

Обычная модель стоит 169 долл (6434). Pro – 269 долл (10242 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung показала умное кольцо, которое умеет давать советы.

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