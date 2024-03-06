Девушка 10 лет моется только салфетками из-за редкой аллергии

В медицинской литературе описывается всего 37 подобных случаев.

| Автор: Соколенко Виктория

22-летняя Лорен Монтефуско не может нормально принимать душ из-за тяжелой аллергии на воду. Из-за нее она чувствует болезненный зуд. Он может растянуться до часа. Об этом сообщает nypost.com.

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Способа облегчить агонию нет. По словам Лорен, это нужно просто пережить. Ей приходится царапать кожу чтобы причинить еще большую боль и не чувствовать раздражение. Гидрофобия кожи у нее проявилась впервые в 12 лет. С годами состояние ухудшалось. Монтефуско старается максимально избегать купания. При необходимости душ принимается очень быстро, так же оперативно приходится одеваться. Поскольку холодный воздух может усилить боль. Бритье тела тоже. В целом, это очень малые меры. Так как сыпь может появиться из-за пребывания в океане, бассейне и даже из-за пота.

Пока единственное надежное решение – использовать салфетки для тела. В соцсетях девушка нашла людей с похожей проблемой.

"Это помогло мне найти других больных и увидеть, что другие испытывают такие же трудности, как и я, потому что это заставляет меня чувствовать себя менее отвратительно из-за того факта, что мне приходится отказываться от душа", — сказала она.

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