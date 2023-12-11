Женщина пошла на МРТ с пистолетом и получила ранение

К счастью, ранение было легким.

| Автор: Соколенко Виктория

Американка в штате Висконсин пошла на обследование на магнитно-резонансном томографе и получила ранение в ягодицу. Все потому, что на процедуру она взяла с собой пистолет, передает Daily Mail.

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57-летняя женщина проигнорировала просьбу оставить все металлические вещи вне кабинета. Данное оборудование является мощным магнитом. Потому сильное магнитное поле сдвинуло спусковой механизм оружия и произошел выстрел.

Пуля прошла через подкожно-жировую часть правой ягодицы и вылетела наружу. Пострадавшей сделали операцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что рыжеволосые чувствуют боль по-другому.

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