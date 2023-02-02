Создана "умная" перчатка для безопасных родов

К перчатке прилагается мобильное приложение для получения показателей в реальном времени.

| Автор: Соколенко Виктория

Сотрудники Университетского колледжа Лондона создали сенсорную перчатку, которая может помочь предотвратить сложные роды. Она позволяет определить положение плода, сообщает medicalxpress.com.

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Перчатка, приложенная к головке плода, способна определить факторы, которые приводят к затруднению деторождения и плохим последствиям.

"Эта технология может предоставлять данные в режиме реального времени во время вагинальных исследований, потенциально улучшая результаты родов в регионах с низким уровнем ресурсов", - говорят ученые.

Фото - medicalxpress.com

Сложные роды иногда возникают из-за положения и размера плода, блокировки его прохода через родовые пути. Разработка исследователей должна помочь определить проблему как можно раньше.

Основой технологии стала обычная хирургическая перчатка с гибкими датчиками давления и силы на кончиках пальцев. Датчики могут генерировать электрический ток при касании или трении.

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