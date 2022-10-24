Датчики смартфона помогают прогнозировать смерть
Ученые исследовали внушительный объем данных, которые собрали датчики движения обычных смартфонов. Оказалось, что их пассивное отслеживание помогает прогнозировать риск смертности человека с точностью примерно в 70%. Об этом сообщает newatlas.com.
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Специалисты проанализировали сведения об общем состоянии здоровья и подвижности людей. Информацию взяли со 100 тысяч телефонов. Вдобавок, у обладателей гаджетов были также смарт-часы или фитнес-трекеры, которые носились, как минимум, в течение 1 недели. Прогнозы оказались такими же точными, как и данные, полученные с помощью носимых аппаратов, работающих круглосуточно и без выходных, или полученные в ходе тестов в больницах.
Исследователи проведут скоро еще один эксперимент для детализации данных. Подверженность рисков у разных людей отличается.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о влиянии разных поз сна на здоровье.
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