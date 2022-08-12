В Киеве прооперировали ребенка в критическом состоянии: его 12 лет лечили от запора

В Украине за год оперируют около 400 пациентов с подобным диагнозом.

| Автор: Соколенко Виктория

В столице прооперировали 12-летнего Николая с болезнью Гиршпрунга. Всю жизнь мальчика лечили от запора. А оказалось, у него была патология, требующая немедленной операции.

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Врачи установили, что у ребенка в 10 раз была увеличена тонкая кишка. С детства он страдал постоянными запорами. Именно они – основной симптом проблемы.

Болезнь Гиршпрунга встречается у одного из 5 тысяч новорожденных. Мальчики страдают намного чаще девочек. Из-за недуга отсутствуют нервные клетки в участке толстой кишки. Из-за этого мышцы напрягаются, а просвет кишки уменьшается. Кал накапливается в участке перед сужением, что приводит к расширению кишки.

"Пациенту наложили конечную тонкокишечную стому, чтобы кишка сократилась, и исключили всю толстую кишку. Патогистологи Охматдета по взятой во время операции множественной биопсии толстой кишки подтвердили диагноз тотальной формы болезни Гиршпрунга. Во время второго вмешательства удалили всю толстую кишку (тотальная коллектомия) и сняли тонкокишечную стому с формированием сложного анастомоза для восстановления проходимости кишечника", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что робот и врачи помогли украинке, которая 30 лет нормально не ела и не пила.

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