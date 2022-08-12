Ученые пришли к прорыву в лечении коронавируса

Новое антитело значительно отличается от других.

| Автор: Соколенко Виктория

В Бостонской детской больнице разработали новое антитело, которое может помочь людям защититься от будущих штаммов коронавируса. Во время тестов оно смогло нейтрализовать все известные на текущий период варианты болезни. Об этом сообщает Science Imunology.

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Доктор Сай Луо в своей лаборатории создал модифицированную версию гуманизированной модели мыши. Она имеет встроенную иммунную систему человека и имитирует процесс проб и ошибок. Все происходит так же, как у нашей иммунной системы при создании более эффективных антител.

Мышам сначала вставили два сегмента человеческого гена и заставили их В-клетки быстро вырабатывать разные антитела. Потом было введение спайкового белка SARS-CoV-2 оригинального штамма вируса Wuhan-Hu-1. В ответ на все модифицированные мыши произвели девять линий антител. Три из них стали мощными нейтрализаторами Wuhan-Hu-1.

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Особое внимание заслужило антитело SP1-77. Оно может стать основой для разработки новых вакцин против коронавируса.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как на самом деле появился коронавирус.

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