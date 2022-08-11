Ученые заявили о неожиданной пользе саранчи

Эти насекомые не могут нанести вред человеку или его здоровью, однако их внешний вид вызывает исключительно негативные эмоции.

| Автор: Соколенко Виктория

Исследователи заявили, что саранча может различать по запаху рак и раковые клетки. Эта информация поможет создать диагностические устройства для обнаружения опухолей у пациентов. В основу разработки заложат анализ состава воздуха, который они вдыхают. Об этом сообщает bioRxiv.

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Ученые из университета Мичигана ищут способ "взломать" мозг насекомых, чтобы понять их умение работать с запахами. После этого можно будет создать искусственное устройство или тест. Эксперимент провели на американской саранче. По размеру она достаточно крупная и крепкая, что позволяет прикрепить электроды к ее мозгу. Представители данного типа проявили свою реакцию на разные образцы газа, вырабатываемого здоровыми и онкоклетками ротовой полости.

В зависимости от стадии развития рака и происхождения клеток с опухолями, их запахи разняться. Саранча отличила все три вида.

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Хоть полученные данные касаются только рака ротовой полости, авторы научной работы уверены: их система будет работать с любой онкологией, которая приводит к появлению в дыхании уникальных химических соединений.

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