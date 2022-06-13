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Война "состарила" украинцев – Ляшко

В МОЗ назвали последствия войны для граждан.
Война "состарила" украинцев – Ляшко
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Из-за активной военной агрессии на территории Украины люди "постарели" на 10-15 лет. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает УП.

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По его словам, возрастные болезни, которые "приходили" к людям в 60 лет, теперь будут настигать в 40-45. Один из сопутствующих этому факторов – психологические изменения в организме.

Также Виктор Ляшко добавил, что из-за войны инфаркты и инсульты станут причиной высокой смертности. Особенно это может отразиться в территориальных общинах, которые имеют проблемы с медицинской и транспортной инфраструктурой.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что вспышка холеры в Николаеве оказалась фейком. 

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