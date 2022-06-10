Как провести обеззараживание воды в домашних условиях – инструкция

Из-за войны остро стоит вопрос с доступом к безопасной питьевой воде.

Обстрелы со стороны российских оккупантов заставляют мирное население пользоваться колонками, колодцами или скважинами для набора воды. Но ее чистоту гарантировать невозможно, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

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По словам специалистов, такую воду нужно обеззаразить. В этом помогут несколько лайфхаков.

Кипячение

Считается самым надежным способом. Греть воду нужно в течение 10 минут, после – аккуратно слить, не сболтав осадок.

Таблетки

Такие препараты для обеззараживания в своем составе имеют активный хлор. В МОЗ говорят, что достаточно забросить пару таблеток и подождать 30-40 минут.

Активированный уголь

С его помощью можно убрать неприятный запах, незначительные добавки и вредные вещества. Но при этом, обеззараживание занимает 8 часов. На литр воды рекомендовано использовать 5 измельченных таблеток, замотанных в марле или в другой ткани (они спасут от попадания пыли угля в воду).

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Для небольших объемов советуют применять марганцовку – 1-2 грамма на литр воды. Раствор должен получиться бледно-розового цвета. Воду отстаивают полчаса, а потом сливают (осадок должен остаться на дне).

"В крайнем случае (если нет другого выхода) можете использовать спиртовой раствор йода: 3-4 капли на литр воды. Подождите полчаса – час перед употреблением. Вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше не рисковать с этим методом", - резюмировали в Минздраве.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, как в Украине проводят ДНК-экспертизу.

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