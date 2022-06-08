Пропал или умер на войне: как в Украине работает ДНК-экспертиза

МОЗ опубликовало подробное разъяснение о процедуре ДНК-экспертизы.

Ужасная реальность войны, которую в Украине развязала Россия – тысячи зверски убитых людей. Многие из граждан считаются пропавшими без вести, немало – попали в плен. В таких случаях родным рекомендуют пройти ДНК-экспертизу, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте также: Как найти пропавшего человека во время войны – подборка сервисов

У живых берут образцы крови, слюны или эпителия с ротовой полости. Процедуру поводят в отделениях судмедлаборатории по поручению следователя или суда.

У умерших в отделе экспертизы трупов берут кровь, мягкие ткани, отдельные кости или фрагменты.

ДНК-карточки отправляют в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Материалы вносят в базу генетических признаков под уникальным идентификатором. Он также присваивается при регистрации неустановленных личностей. После идет процесс определения генетических признаков. Им занимаются специально созданные группы при каждом управлении полиции.

Читайте также: Жизнь в оккупации: какими приложениями безопасно пользоваться

"Для поиска пропавших без вести лицо должно самостоятельно обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Далее следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.После этого ДНК-профиль родственника также отправляется в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме производится сравнение ДНК профилей потерпевшего и родственников", - говорят в МОЗ.

Судебно-медицинская экспертиза может затянуться до месяца. При обнаружении совпадений сначала уведомляют орган, который назначил экспертизу и проводит досудебное расследование. Потом уведомляют родственников погибшего.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что делать украинцам, если россияне отрезали доступ к интернету и связи.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.