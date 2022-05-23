Паралич, шрамы и обезвоживание - МОЗ назвало последствия отказа от прививок

Отказ от вакцинации от детских болезней чреват последствиями для детей и взрослых.

Вакцинация от заболеваний в детском возрасте – основа для защиты здоровья в течение всей жизни. Но довольно часто родители не хотят иммунизировать своего ребенка. Министерство здравоохранения Украины опубликовало 5 реальных историй о тяжелых последствиях для маленьких и взрослых украинцев из-за отсутствия той или иной прививки.

Корь

У Алины двое детей. Когда родилась старшая дочь, то женщина выступала против вакцинации для нее. У новорожденной присутствовали только прививки из роддома, что не обошлось просто так. В 1,5 года малышка заболела корью, пропила много антибиотиков из-за постановки неверных диагнозов. Все закончилось попаданием в "инфекционку".

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"Дочь два дня не поднималась с постели, ей было очень плохо, температура, слабость. А я рядом и ничем не могу помочь. Но вакцинироваться стали только после того, как ехали с собакой к ветврачу. Тогда я задумалась: почему собаку прививаю, а ребенка нет? Еще раз все обдумала, расспросила врачей. Теперь вакцинируемся", - сказала Алина.

Коклюш

У Натальи также двое детей. Матвей подхватил коклюш в 9 месяцев. Прививку не делали из-за перебоев в поставке нужных препаратов. Поэтому поход к врачу отложили. Заболевание проходило тяжело, особенно ночью. Тогда кашель вызывал у ребенка судороги, а мать боялась, что он умрет от удушья.

"История затянулась на месяцы. У Матвея остался кашель с булькотом. Долгое время не могли поставить диагноз: дошло до обструктивного бронхита и риска астмы. Поэтому, когда сын окончательно поправился, я сделала ему прививку от коклюша. Сейчас у него есть все необходимые прививки, - сказала Наталья.

Полиомиелит

Андрею сейчас 33 года. В 3 годика он переболел полиомиелитом. Отсутствие прививки потянуло за собой тяжелые последствия – паралич ноги на всю жизнь.

"Мне очень болезненно это переживать. Я стал человеком с инвалидностью из-за того, что мне не привили. Хотел бы посоветовать людям, которые меня слышат: вакцинация от полиомиелита – единственная защита от заражения. Лечения от полио не существует, только вакцина. Если заболел полиомиелитом – это навсегда", - сказал Андрей.

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Ветрянка

Виталий подхватил ветрянку в 30 лет. Сейчас ему 47. Первые дни болезни проходили с лихорадкой, сильной головной болью, рвотой и несбиваемой температурой под 40. Все тело в пятнах. На месте глубоких воспалений остались рубцы.

"Я был уверен, что детская болезнь мне не угрожает. Если бы знал, что будут такие последствия, без колебаний привился бы раньше", - сказал Виталий.

Ротавирус

У Елены 5-летняя дочь. Ей еще не исполнилось 3 годика, когда она подхватила ротавирус. Из-за страшного проноса родители подумали, что она съела что-то не то.

"Я была в командировке, и пока вернувшаяся в Луцк была потеряна много времени. У дочери началась рвота. Она очень ослабла, не могла даже пить. Утром нас госпитализировали. Мы провели в больнице около 10 дней. Дочь навсегда запомнила этот период с нескончаемыми анализами крови и капельницами. Если бы я знала раньше, что есть вакцинация от ротавируса, обязательно сделала бы такую прививку ребенку, чтобы избавить его от такого опыта", - сказала Елена.

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