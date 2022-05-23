Украинцам для поездки в США нужно сделать ряд прививок

Еще в марте президент США Джозеф Байден объявил о готовности принять 100 тысяч беженцев из Украины. Но для попадания в Америку нужны доказательства вакцинации от определенных болезней.

Для въезда на территорию Соединенных Штатов Америки предусмотрено прохождение биометрического контроля. Местные чиновники интересуются наличием иммунизации от кори, полиомиелита и коронавируса. Беженцы должны быть привиты хотя бы один раз от каждого из перечисленных заболеваний, пишет НВ.

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Если прививки отсутствуют, то желающие легально стать переселенцем, должны вакцинироваться в США. Также украинцы старше двух лет проходят обследование на туберкулез.

"Причина агрессивного подхода в отношении вакцин против кори и полиомиелита, а также туберкулеза, в частности, заключается в том, что Украина известна как территория, где в прошлом были серьезные вспышки кори, и мы хотим быть осторожными. С точки зрения безопасности здоровья в нашей стране было важно установить право приезжать сюда на основе этой аттестации", - прокомментировала Лори Треммел Фриман, главный исполнительный директор Национальной ассоциации окружных и городских чиновников здравоохранения.

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Американцы долгое время считали корь побежденной. До текущего времени вспышка недуга фиксировалась в 2000 году. В 2019 это произошло повторно. Заболел 1371 человек. Полиомиелит зафиксировали в 1993 году. Его привезли извне. Местным жителям вакцинация помогла заболеть не сразу, начиная с 1979 года. Туберкулез имеет низкое распространение в Штатах. Всего три случая на 100 тысяч людей.

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