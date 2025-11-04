Apple Watch и ИИ научились раскрывать скрытые болезни сердца

Хотя публикация пока не прошла рецензирование, эксперты считают эту работу серьезным шагом к расширению диагностических возможностей носимых устройств.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые из Йельской школы медицины разработали способ выявлять структурные патологии сердца, анализируя данные с Apple Watch с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Financial Times, результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американской ассоциации сердца, прошедшей в Новом Орлеане.

Созданная технология позволяет обнаруживать ослабление сократительной функции, повреждения клапанов и утолщение миокарда. Нарушения ранее выявлялись только при проведении сложных клинических обследований.

Для анализа применялся одноканальный сигнал электрокардиограммы, регистрируемый Apple Watch при контакте сенсоров на корпусе и цифровой коронке.

Чтобы обучить алгоритм, исследователи изучили свыше 266 тысяч ЭКГ-записей, полученных у 110 тысяч пациентов медицинского центра Yale New Haven за период с 2015 по 2023 год. После этого модель протестировали на новой выборке, включавшей более 45 тысяч человек.

На финальном этапе испытаний, в котором участвовали 600 добровольцев, система показала точность 86% при выявлении заболеваний сердца и 99% при их исключении.

