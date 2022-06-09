Как быть, если не успели зарегистрироваться на национальный мультитест

7 июня было конечным сроком подтверждения участия в НМТ.

Абитуриенты, которые не успели подтвердить свое участие в Национальном мультипредметном тесте, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Об этом рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

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У будущих студентов есть время до 18 июля на заполнение формі на своей информационной странице во вкладке "Подтверждение участия в НМТ". Здесь же следует выбрать страну или населенный пункт Украины, в котором есть экзаменационный центр.

С 1 по 10 августа указывается окончательная информация о месте прохождения теста. До 12 августа идет получение приглашения-пропуска. Дополнительная сессия запланирована с 16 по 20 августа.

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Справка bigmir.net

Национальный мультипредметный тест - это компьютерный онлайн-тест, состоящий из блоков истории Украины, математики и украинского языка. Несмотря на формат проведения, НМТ можно пройти только в пунктах, согласованных с органами государственной власти.

Напомним, что ранее мы публиковали рейтинг 200 лучших ВУЗов Украины.

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