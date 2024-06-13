Смертельное последствие для людей: ученые заявили об опасности полетов на Марс

При относительно коротких полетах у астронавтов наблюдались камни в почках.

| Автор: Соколенко Виктория

Новое исследование показало, что длительные космические миссии, включая полеты на Марс, могут оказать негативное воздействие на структуру почек у астронавтов. Это представляет угрозу, сообщает The Independent.

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Она кроется в микрогравитации и галактической радиации. Полеты на Марс в будущем не исключены, однако ученые подчеркнули, что для предотвращения проблем со здоровьем астронавтов необходимо разработать защитные меры для почек. На бортах космических кораблей могут быть внедрены методы восстановления. Пример - использование аппаратов для диализа.

"Если мы не разработаем новые способы защиты почек, я бы сказал, что если астронавт сможет долететь до Марса, то на обратном пути ему может понадобиться диализ. Мы знаем, что почки поздно проявляют признаки радиационного поражения. К тому времени, когда это станет очевидным, вероятно, будет уже слишком поздно предотвратить отказ, что катастрофически скажется на шансах миссии на успех", - говорит доктор Кит Сью.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск замахнулся на колонизацию Марса. У него даже уже представили костюм для выхода в космос.

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