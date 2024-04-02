148 грн в день и all inclusive: в мире открылся первый отель для кур

У нее номера забронированы до конца 2024 года.

| Автор: Соколенко Виктория

Жительница Англии Катриона Шовлин открыла гостиницу для курей. За 3 фунта стерлингов (148 грн) в день с каждой особи, она разрешает птицам жить в своем приюте. Они получают мягкую подстилку, питаются по полноценному меню, имеют неограниченный доступ к домику и качелям, сообщает Metro.

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31-летняя Катриона является выпускницей ветеринарного факультета. Она еще предлагает визиты "к цыплятам". Девушка может ухаживать за большими стадами, которых не перемещают из окружения.

Фото - SWNS

"Это было замечательно. Люди, видимо, думали, что я сошла с ума, но почти весь год было много заказов. Но на самом деле люди, имеющие кур и уток, были так счастливы – телефон разрывался от звонков. Люди говорили, что искали его годами. Честно говоря, у меня было несколько действительно замечательных отзывов. Мне нравится думать, что это все еще пятизвездочный отель. Бронирование бывает разным — кто-то на длинные выходные, кто-то на два или три выходных за раз. Был большой спрос, и я думала о том, чтобы открыть еще одну гостиницу на территории, так что потенциально это в планах", - поделилась Шовлин.

Фото - SWNS

Собственные птицы Катрионы имеют автоматические двери на выгул. Они располагаются отдельно от других.

"Кур нельзя смешивать, потому что стая есть стая, и они очень территориальны. Поэтому они держатся подальше от моих, чтобы их не было видно. Это очень мирная, нестрессовая среда. На самом деле они достаточно избалованы. Холодным утром на завтрак они едят птичью кашу, потом немного куриного корма или гранул. Днем они получают кукурузу, которая согревает их в течение ночи. Конечно, любое лакомство нужно давать в меру, иначе они не будут есть свою еду. Дискотека и классическая музыка также не теряют своей популярности", - добавила англичанка.

Фото - SWNS

Напомним, ранее мы писали о том, что умерла самая старая курица в мире.

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