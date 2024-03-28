Самая большая змея в мире застрелена охотниками

Военная экологическая прокуратура ведет расследование.

| Автор: Соколенко Виктория

Bigmir.net в конце февраля рассказывал о змее-гиганте. Ее нашли в глубинах тропических лесов Амазонки. Хладнокровная красотка имела вес 200 кг, а длину 8 м. Голова была по размеру схожа с человеческой. Она стала популярной после того, как биолог Фрик Вонк, телеведущий программы о дикой природе, на камеру проплыл рядом. Змею нашли убитой в реке Формозо, на юге Бразилии. Об этом сообщает Metro.

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Вонк заявил, что он зол и расстроен. Мужчина назвал убийц больными. Уникальное животное находилось в расцвете сил и могло бы дать потомство.

Фото - Jam Press

"Я слышал из разных источников, что она была застрелена, хотя официального подтверждения причины смерти до сих пор нет. Мне так грустно и так злобно одновременно. Поскольку этих колоссальных гигантских змей, плавающих вокруг, не так много, удар по биоразнообразию является огромным. Это была самая большая змея, которую я когда-либо видел собственными глазами. Я плавал рядом с ней по меньшей мере час. И самое интересное то, что она казалась совершенно невозмутимой из-за моего присутствия. Я надеюсь, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности, потому что такое поведение должно быть строго наказано", - отметил Фрик Вонк.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит самый опасный остров Земли.

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