Новый рекорд: продана самая дорогая страховка жизни

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| Автор: Соколенко Виктория

В китайском Гонконге частный клиент компании HSBC Life заключил самый дорогой полис страхования жизни в мире. Эта сделка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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По ее результатам будут выплачены 250 млн долл засекреченному бенефициару после смерти застрахованного. По плану, это нужно для сохранения богатства человека для поколений его семьи.

"Азия является домом для наиболее быстрорастущего населения со сверхвысоким состоянием в мире, и поэтому мы наблюдаем значительный рост спроса на страховые решения для решения вопросов преемственности бизнеса, управления недвижимостью и планирования наследия. Выпуск этих полисов страхования жизни с высокой стоимостью подтверждает позицию Гонконга как лучшего места для управления капиталом и главного международного страхового хаба", - прокомментировал генеральный директор HSBC Life Эдвард Монкрейф.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бобби лишили звания самого старого пса в мире.

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