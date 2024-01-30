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Зона отчуждения: в Чернобыльском заповеднике показали новый снимок из фотоловушки
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник поделился снимками мамы-лосихи и лосенка из фотоловушки. Лоси занесены в Красную книгу Украины, сообщается на странице в Facebook.
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Специалисты говорят, что все уменьшительные слова никак не ассоциируются с лосями.
"Ведь даже немаленькие олени на фоне своих ближайших родственников выглядят скромно. Вот величественные и степенные – да. Такие они – наши лоси", — говорится в публикации Заповедника под фото.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле снова появилось редкое животное.
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