Мир может погибнуть до конца века - прогноз

Стремительное изменение окружающей среды Земли может привести к катастрофе эпических масштабов.

| Автор: Соколенко Виктория

Группа из 15 тыс ученых из 161 страны утверждает, что экологический коллапс может наступить уже до конца века. Соавтор исследования Кристофер Вольф говорит, что без немедленных шагов по ликвидации коренной проблемы человечества шансы выжить очень низки. Он имеет ввиду потребление ресурсов Земли в большем объеме, чем она может безопасно предоставить. Об этом сообщает Futurism.

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Вольф также добавил, что сейчас человечество фактически находится на пути к коллапсу природных и социально-экономических систем с невероятной жарой и недостатком ресурсов. Он вместе с коллегами смог найти массу данных, которые показывают, что уже в текущем году огромное число климатических рекордов ставились со значительным отрывом.

Кроме того, светила науки отмечают пожары, с которыми в текущем году столкнулась Канада. Все это, по мнению специалистов, указывает на переломный момент в пожарном режиме. Сейчас люди сделали небольшой прогресс в борьбе с изменениями климата.

Напомним, ранее мы писали о том, что по мнению ученых людям стоит начать питаться насекомыми.

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