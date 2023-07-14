Жара может стать еще больше невыносимой - ученый

Температурный показатель станет выше доиндустриального уровня.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученый из Оклендского университета Кевин Тренберт предупреждает, что жара в 2024 году может выйти совершенно на новый уровень. Уже сейчас на это указывают различные температурные рекорды.

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В начале июля исследователи зафиксировали самые высокие дневные температуры, из когда-либо установленных в мире. Дополнительно аномально горячей была поверхность моря. В июне была самая высокая приземная температура, а протяженность льда Антарктиды была критически низкой. Вдобавок к озвученному, концентрация углекислого газа в атмосфере возрастает, признаков замедления нет. Последствия всего – проливные дожди в некоторых частях мира, в других – засуха и лесные пожары.

Ученый отмечает, что самая большая температура попадает на последних стадиях Эль-Ниньо. Море по своему нагреву достигает пика в декабре. После в течение последующих двух месяцев отслеживается влияние. В результате, можно ожидать, что в 2024 году температура станет больше на 1,4 градуса.

"Как только произойдет следующее событие Ла-Нинья, в подъеме снова наступит пауза, но значения никогда не вернутся на прежние уровни", - резюмировал Кевин Тренберт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Всемирная метеорологическая организация предупредила о начале явления Эль-Ниньо. Оно предполагает резкое изменение в большую сторону температуры поверхностного слоя экваториальной части Тихого океана, жару, засухи, наводнения и осадки во многих регионах мира.

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