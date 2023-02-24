Украинские ученые будут онлайн наблюдать за уникальным млекопетающим

Для эксперимента задействуют телеметрический ошейник с GPS-GSM передатчиком.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые из Ровенской области хотят онлайн проследить за рысью по кличке Борись с помощью специального ошейника. Эксперимент инициировали для того, чтобы больше узнать о редком животном. Об этом сообщает WWF-Украина.

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Самец весит 22 кг. Специалисты изучат его рацион, перемещение, сезонную и суточные активности, размеры индивидуальных территорий, места, где появляется и растет потомство.

Работа ошейника продлится два года. По окончанию срока он отпадет автоматически. Борись не получит вреда.

"Полученную информацию ученые смогут использовать для углубления знаний по экологии вида, а также разработки эффективных планов управления и мер сохранения вида для различных территорий", - говорится в сообщении.

Подобное исследование на территории Полесья проводится впервые.

Напомним, ранее мы писали о том, что в окресностях Чернобыля живут коровы, которые самостоятельно выживают.

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