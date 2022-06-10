Самый дорогой космический телескоп в мире столкнулся с метеоритом

Подобные столкновения будут продолжаться в течение всей миссии оборудования в космосе.

Телескопу Джеймс Уэбб пришлось пережить космическое ДТП. В один из сегментов его главного зеркала попал микрометеорит, сообщает NASA.

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Первоначальная проверка оборудования показала, что оно работает на уровне выше ожидаемого. Но столкновение оказало определенный эффект на полученные данные телескопа.

Зеркало Джеймса Уэбба проектировали устойчивым, чтобы выдержать бомбардировке микрометеоритами. Так называют частицы, размером с пыль, летящие на экстремальной скорости. На Земле специалисты проводили моделирование подобных ситуаций. Однако столкновение, которое произошло в реальности, оказалось сильнее симуляций.

Инженеры провели корректировку затронутого сегмента С3.

Справка bigmir.net

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Разработка телескопа Джеймс Уэбб стартовала в 1996 году. Запуск намечался на 2007 год, но миссия прошла через череду переносов и отсрочек. Из-за этого увеличился бюджет проекта. На текущий момент его оценивают в 9,7 миллиардов долларов. Телескоп помогает ученым изучать галактики ранней Вселенной, образование звезд и Солнечную систему в целом.

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA созывает совет для изучения НЛО.

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