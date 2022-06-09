Может быть оружием массового поражения: в космосе построят первую солнечную электростанцию

Проект будущей электростанции уже готов.

Китай думает положить начало программе космических солнечных электростанций в 2028 году. Сначала будет запущен спутник для тестирования технологии беспроводной передачи энергии на Землю с высоты в 400 километров, пишет South China Morning Post.

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Исследователи хотят, чтобы их оборудование трансформировало энергию солнца в микроволны или лазеры, которые будут направляться на фиксируемые точки на нашей планете и движущиеся спутники.

Станцию построят в четыре очереди. Через два года после первого запуска на орбиту отправят еще один спутник с большей мощностью и на расстояние в 36 тысяч километров. По расчетам, электростанция в 10 мегаватт в 2035 году уже сможет поставлять энергию военным и гражданским потребителям. К 2050 году мощность возрастет до 2 гигаватт.

Но, несмотря на такие амбициозные планы, создание первой солнечной электростанции в космосе влечет за собой определенные проблемы. Например, нужно построить антенну размером в сотни или даже тысячи метров. Движение солнечного ветра, гравитации и двигателей может повлиять на эффективность передачи энергии. Среди других нюансов – охлаждение требуемых для эксплуатации компонентов, предотвращение ущерба от астероидов и космического мусора, а также преднамеренной атаке. Такая масштабная инфраструктура в космосе может вызвать негодование у стран, которые не могут себе позволить подобные проекты.

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По данным South China Morning Post, некоторые военные ученые даже предложили использовать космическую солнечную энергию в качестве оружия массового уничтожения. Оно может быть нацелено на город или на управление погодой.

"В настоящее время нет международного права, регулирующего эту деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Китай готовит оружие для уничтожения Starlink.

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